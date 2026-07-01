Purbaya Uji Coba Perbaikan Coretax Pekan Depan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem Coretax. Langkah pembenahan ini telah memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan akan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem tersebut pada pekan depan sebelum memaparkan hasilnya secara terbuka kepada publik.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto,m mengungkapkan bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini, performa sistem telah kembali berjalan dengan normal dan stabil. Pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya.

“Jadi kami persiapkan betul. Dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.