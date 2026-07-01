Alasan Orang Kaya Gadai Barang Mewah, Ini Prosesnya

JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun 2026, dinamika dunia usaha di Indonesia menuntut para pelaku bisnis untuk bergerak lebih lincah dan taktis.

Periode transisi tengah tahun (mid-year transition) sering kali menjadi momentum krusial bagi korporasi dan wirausahawan untuk mengeksekusi rencana ekspansi, mengamankan bahan baku impor, hingga melakukan akuisisi strategis.

Namun, dalam ekosistem bisnis yang kompetitif, kecepatan eksekusi sering kali harus berbenturan dengan birokrasi perbankan, sementara aspek kerahasiaan pendanaan (discretion) menjadi taruhan reputasi yang sangat tinggi.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama mengungkapkan bahwa kebutuhan akan pendanaan yang cepat namun tidak terdeteksi oleh radar publik kini menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

"Bagi para pemimpin bisnis, waktu dan reputasi adalah komoditas yang paling berharga. Di tengah tahun seperti ini, peluang ekspansi sering kali datang dengan tenggat waktu yang sangat ketat, bisa dalam hitungan hari atau bahkan jam," katanya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).