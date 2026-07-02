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PLN Klaim Tak Ada Lagi Pemadaman Bergilir di Jawa Sejak 21 Juni 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:17 WIB
PLN Klaim Tak Ada Lagi Pemadaman Bergilir di Jawa Sejak 21 Juni 2026
PLN Klaim Tak Ada Lagi Pemadaman Bergilir di Jawa Sejak 21 Juni 2026. (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengklaim sejak 21 Juni 2026 sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Saat ini, pasokan batu bara ke pembangkit dengan kalori menengah hingga tinggi atau di atas 4.500 kcal/kg mulai kembali normal.

Pada Juli, tercatat ada tambahan 1,8 juta ton batu bara siap pasok ke pembangkit. Selain itu, masih terdapat tambahan sekitar 3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember mendatang.

"Kami melaporkan, ini atas dukungan Bapak Menteri ESDM, dan juga Dirjen Ketenagalistrikan, dan juga Dirjen Minerba, kondisi sistem kelistrikan Jawa, terutama di Jawa, ini sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak tanggal 21 Juni 2026," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Darmawan menyebut tambahan pasokan batu bara tersebut akan membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa semakin andal. Bahkan, hingga Desember mendatang diperkirakan ada penambahan kapasitas pasok daya sebesar 5 gigawatt.

"Ini tentu saja membuat sistem di Jawa ini yang tadinya memang kami mengakui ada pemadaman bergilir, ini sistemnya langsung meningkat menjadi jauh lebih andal," kata Darmawan.

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