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MNC Sekuritas Berikan Welcome Reward Berupa Special Fee untuk Investor Baru

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |09:26 WIB
MNC Sekuritas Berikan Welcome Reward Berupa Special Fee untuk Investor Baru
MNC Sekuritas menghadirkan promo “MotionTrade Welcome Reward” (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA – MNC Sekuritas menghadirkan promo “MotionTrade Welcome Reward” sebagai bentuk apresiasi bagi investor baru yang memulai perjalanan investasinya melalui aplikasi MotionTrade.

Melalui promo ini, investor baru yang pertama kali membuka rekening efek di MotionTrade dapat menikmati biaya transaksi saham spesial sebesar 0,12% untuk fee beli dan 0,22% untuk fee jual.

Periode pembukaan akun dan transaksi berlangsung dari 2 Juli hingga 30 September 2026. Promo ini terbatas untuk 1.000 nasabah baru pertama.

Investor wajib membuka rekening efek melalui MotionTrade serta melakukan transaksi saham melalui aplikasi MotionTrade, baik melalui perangkat mobile, laptop, maupun PC. Promo ini tidak berlaku bagi investor yang sebelumnya telah memiliki rekening efek di MNC Sekuritas.

Jangan lewatkan kesempatan memperoleh reward sekaligus memulai perjalanan investasi Anda bersama MotionTrade. Informasi lengkap mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/welcomemt.

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