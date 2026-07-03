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MNC Digital Entertainment Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Kategori Media & Hiburan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |01:37 WIB
MNC Digital Entertainment Raih Bisnis Indonesia Awards 2026 Kategori Media & Hiburan
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards. (Foto: okezone.com/Tim iNews Media Group)
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JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih penghargaan kategori Media dan Hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group berlangsung dalam acara gala dinner pada Kamis (2/7/2026) di Hotel Raffles, Jakarta.

CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi Bisnis Indonesia atas penghargaan yang diberikan.

"Pada malam ini MNC Digital menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan ini," kata Angela kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Angela menyebut penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perusahaan yang berkolaborasi dengan para mitra serta mendapat dukungan publik.

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