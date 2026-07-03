Libur Sekolah, Maskapai Penerbangan dan Hotel Bidik Lonjakan Wisatawan Domestik

JAKARTA - Pada libur sekolah dan meningkatnya mobilitas masyarakat, Pelita Air bersama Patra Hotels & Resorts Pelita Air kolaborasi memanfaatkan momentum di tengah tantangan industri pariwisata.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong perjalanan wisata domestik sekaligus meningkatkan tingkat hunian hotel.

Direktur Hospitality & Multi Services Patra Jasa, Rizky Mahesa Dwiyana menyatakan meskipun industri pariwisata pada tahun ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik, efisiensi di berbagai sektor serta perubahan pola konsumsi masyarakat, momentum libur sekolah tetap menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik.

"Tren kunjungan wisatawan tahun ini memang lebih menantang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kami tetap optimistis terhadap potensi pasar, khususnya dari segmen keluarga dan wisatawan individu yang memanfaatkan libur sekolah untuk berwisata,” kata Rizky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).

“Kami terus menghadirkan berbagai program dan penawaran menarik guna memberikan pengalaman menginap yang nyaman sekaligus menjaga tingkat hunian hotel," jelasnya.