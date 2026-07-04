Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Neraca Dagang RI Defisit di Mei 2026, Akhiri Tren Surplus 72 Bulan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |09:03 WIB
7 Fakta Neraca Dagang RI Defisit di Mei 2026, Akhiri Tren Surplus 72 Bulan
Neraca perdagangan Indonesia akhirnya mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. (Foto :Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia akhirnya mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. Capaian ini menjadi pembalikan signifikan setelah sebelumnya Indonesia membukukan surplus tipis pada April 2026 sebesar USD89,1 juta.

Lebih dari itu, defisit ini sekaligus mengakhiri tren panjang surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, yang selama ini menjadi salah satu penopang stabilitas eksternal Indonesia.

Meski demikian, secara kumulatif Januari–Mei 2026, neraca perdagangan masih berada di zona positif berkat kuatnya sektor nonmigas.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait neraca perdagangan yang akhirnya defisit, Sabtu (3/7/2026): 

1. Akhiri Rekor Surplus 72 Bulan

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit USD1,61 miliar.

Padahal sebelumnya, Indonesia masih mencatat surplus pada April 2026 sebesar USD89,1 juta.

Kondisi ini menjadi defisit pertama setelah Indonesia konsisten mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut.

2. Penyebab Utama Defisit

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut defisit terutama dipicu oleh sektor migas.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3227956//purbaya-PhIA_large.jpg
Defisit APBN dan Utang Negara Tetap Aman, Purbaya: Ekonomi Terus Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227915//purbaya-RqEi_large.jpg
Bukan IKN, Purbaya Sebut Bali Jadi Kandidat Utama Pembangunan International Financial Center 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227804//purbaya-H6o7_large.jpg
Purbaya Bantah Isu Pencucian Uang di Merah Putih Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227685//neraca_dagang-dEN0_large.jpg
Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227583//pelabuhan-Hb07_large.jpg
Ini Biang Kerok Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227572//pelabuhan-EjV6_large.jpg
Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Impor Melonjak 22,1 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement