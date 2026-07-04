Pengangkatan Komisaris BUMN Disorot, Qodari: Penting Kawal Agenda Pemerintah

JAKARTA - Pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berasal dari kalangan nonkorporasi menuai sorotan publik.

Mulai dari asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda yang diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco hingga relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting yang menjabat Komisaris PT Pertamina Retail dinilai sebagian pihak sarat muatan balas jasa politik.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, menegaskan keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan agenda pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat terlaksana.

"Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," ungkap Qodari saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Qodari mengatakan, komisaris yang berasal dari latar belakang berbeda juga dapat memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Menurutnya, pengalaman dari luar dunia korporasi bisa menjadi nilai tambah dalam mencari berbagai alternatif solusi.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," paparnya.