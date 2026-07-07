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Berapa Gaji dan Tunjangan di PT Pos Indonesia? Ini Kisarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |21:03 WIB
Berapa Gaji dan Tunjangan di PT Pos Indonesia? Ini Kisarannya
Berapa Gaji dan Tunjangan di PT Pos Indonesia? Ini Kisarannya. (Foto: Okezone.com/Pos Indonesia)
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JAKARTA - Berapa gaji dan tunjangan di PT Pos Indonesia? Ini kisarannya. 

Pertanyaan tersebut menjadi perhatian publik setelah mencuat dugaan penyimpangan di perusahaan pelat merah itu yang disebut telah menimbulkan kerugian hingga Rp37,7 miliar.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkap adanya berbagai persoalan keuangan dan tata kelola di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung dan terakumulasi selama bertahun-tahun.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari proses due diligence dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan.

Selain menemukan persoalan tata kelola, Danantara juga menerima laporan serta indikasi sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan. Temuan tersebut kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

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