Purbaya Ramal Defisit APBN 2026 Bengkak Jadi Rp734,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp734,3 triliun," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Namun, Purbaya mengindikasikan adanya ruang perbaikan yang dapat membuat realisasi defisit menjadi lebih rendah dari proyeksi tersebut. Faktor penggerak utamanya adalah potensi melandainya harga komoditas energi global serta konsistensi pembenahan pada lini penerimaan negara.

“Yang jelas, gini, semuanya itu udah dihitung sampai akhir tahun, ditentukan defisitnya hanya 2,85 persen dengan kondisi seperti sekarang tapi nanti kalau harga minyak dunia turun lebih sedikit,” katanya.

Purbaya menekankan bahwa akselerasi reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan otoritas perpajakan serta kepabeanan akan menjadi instrumen penting dalam mendongkrak pendapatan negara.

Sinergi pengawasan ini diharapkan berjalan beriringan dengan pemulihan roda ekonomi domestik yang bergerak sesuai dengan estimasi pemerintah.

“Terus juga nanti saya berhasil lebih bagus memperbaiki pajak dan biaya cukai dan ekonomi membaik sesuai dengan prediksi kita. Ada kemungkinan besar pendapatan pajak kita akan meningkat dan kondisi anggaran kita akan semakin membaik,” jelas dia.

Hingga akhir tahun, APBN diproyeksikan tetap tangguh dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menyokong pendanaan berbagai program prioritas. Total pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan mampu menembus Rp3.208,1 triliun atau setara 101,7 persen dari target awal. Sementara itu, pagu belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau mencakup 102,6 persen dari target APBN.