Kepatuhan Bayar Pajak Naik Jadi Kunci Penerimaan dan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sangat penting karena, kepatuhan membayar pajak tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan.

"Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan transportasi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Selasa (7/7/2026).

Dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memiliki rekam jejak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tertib. Hal ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan PKB selama tiga tahun terakhir serta melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada setiap periode pajak.

Selain itu, ini juga menjadi bagian dari upaya Bapenda DKI Jakarta dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Kolaborasi antara Bapenda DKI Jakarta, PT Jasa Raharja, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang semakin baik.