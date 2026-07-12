BNI Tebar Promo di Puspa Nuswantara 2026, Dorong Transaksi Digital UMKM Batik

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung Puspa Nuswantara 2026 yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JICC), Senayan, pada 8–12 Juli 2026. Promo tersebut dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berbelanja batik sekaligus mendorong transaksi digital di sektor UMKM kreatif.

Puspa Nuswantara 2026 mengusung tema “Rupa Makna Tambal Nusantara” dengan tagline “Asli Batiknya, Asli Harganya, dan Asli Perajinnya.” Pameran ini menjadi ruang bagi perajin dan pelaku UMKM batik dari berbagai daerah untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperkuat posisi batik asli Indonesia di pasar domestik.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, promo yang dihadirkan BNI melengkapi ekosistem pembayaran digital di Puspa Nuswantara 2026 melalui penyediaan mesin EDC dan QRIS di tenant pameran.

“BNI ingin menghadirkan kemudahan bertransaksi sekaligus berbagai keuntungan bagi masyarakat yang berbelanja selama Puspa Nuswantara 2026," ujarnya.

"Melalui solusi digital dan beragam promo yang kami hadirkan, kami berharap transaksi menjadi semakin praktis, aman, dan memberikan manfaat lebih bagi nasabah maupun para pelaku UMKM batik,” kata Okki.