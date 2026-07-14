Kejar Setoran Pajak, Purbaya Perluas Basis dan Bidik Sektor Informal

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan menggenjot penerimaan pajak agar ke depannya pengelolaan anggaran negara semakin optimal.

Menurut Purbaya, hal itu akan diwujudkan dengan menjalankan sejumlah strategi yang telah disusun untuk jangka menengah, seperti memperluas basis penerimaan pajak, serta menggalakkan pengawasan menggunakan coretax dan pertukaran data.

"Dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis, tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).

Selain pajak, Purbaya juga berkomitmen mendongkrak kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai. Langkah yang akan ditempuh ke depan, seperti digitalisasi layanan kepabeanan dan cukai, peningkatan pengawasan, serta penindakan dan audit.

Kemudian, lanjut Purbaya, pemerintah akan gencar memberantas impor dan barang kena cukai (BKC) ilegal. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan fasilitasi dan insentif di bidang kepabeanan guna meningkatkan investasi, kegiatan ekspor, serta hilirisasi di dalam negeri.

Kemudian, Purbaya juga mengapresiasi pandangan para fraksi yang menyoroti realisasi pendapatan negara 2025 yang hanya mencapai Rp2.765,13 triliun dari target Rp3.005 triliun.

Purbaya mengaku pendapatan negara akan terus ditingkatkan supaya lebih maksimal untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Selain memperkuat penerimaan perpajakan seperti di atas, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data di semua lini.