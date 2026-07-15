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Pelindo Terminal Petikemas Raih Dua Penghargaan Green and Smart Port 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |19:58 WIB
Pelindo Terminal Petikemas Raih Dua Penghargaan Green and Smart Port 2026
Mendag Budi Santoso menyerahkan apresiasi Green and Smart Port Initiatives kepada Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas Muhajir Djurumiah. (Foto: dok Pelindo)
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SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas menyabet penghargaan dalam ajang Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026. Penghargaan tersebut diraih melalui dua terminal yang dikelolanya, yakni Terminal Peti Kemas (TPK) Banjarmasin dengan predikat bintang tiga dan TPK Bitung dengan predikat bintang dua. Apresiasi diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Gresik, Rabu (15/7/2026).

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan sepanjang 2025. TPK Banjarmasin dan TPK Bitung dinilai telah memenuhi kriteria penerapan green and smart port yang mencakup aspek manajemen, aspek teknis kepelabuhanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, energi, serta digitalisasi layanan.

Program GSPI ASRI 2026 merupakan inisiatif untuk mendorong transformasi pelabuhan di Indonesia agar semakin ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Selain itu juga program ini menerapkan tata kelola operasional yang ramah lingkungan dan didukung teknologi digital.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pelabuhan memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran sistem logistik pangan nasional. Menurutnya, fungsi pelabuhan tidak terbatas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang.

“Pelabuhan merupakan simpul utama dalam sistem logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi, hingga daerah konsumsi. Pengelolaan pelabuhan yang baik sangat menentukan kelancaran pasokan, membantu menekan disparitas harga, dan menjaga stabilitas pangan,” katanya.

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