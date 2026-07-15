Pendaftaran Magang Nasional Tahap 2 Dibuka 16 Juli 2026, Ini Cara Daftarnya

Pendaftaran Magang Nasional Tahap 2 Dibuka 16 Juli 2026, Ini Cara Daftarnya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pendaftaran peserta Program Magang Nasional angkatan II mulai 16 Juli 2026. Sementara, batas akhir pendaftaran sebagai perusahaan mitra Program Magang Nasional angkatan II akan ditutup 15 Juli 2026.

Direktur Jenderal Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah mengingatkan mitra penyelenggara dan calon peserta untuk memperhatikan jadwal pendaftaran sesuai lini masa yang telah ditetapkan.

"Kami mengimbau mitra penyelenggara, baik perusahaan maupun kementerian/lembaga yang ingin bergabung dalam Program MagangHub, agar segera menuntaskan proses registrasi," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu(15/7/2026).

Setelah proses registrasi dan verifikasi mitra penyelenggara selesai, Kemnaker akan membuka pendaftaran bagi calon peserta pada 16 Juli 2026 pukul 13.00 WIB. Mulai waktu tersebut, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilih mitra penyelenggara dan posisi magang yang telah lolos proses verifikasi.

"Bagi calon peserta yang telah melakukan pengecekan eligibilitas atau kesesuaian persyaratan, pendaftaran resmi dapat dilakukan mulai 16 Juli 2026. Peserta dapat memilih mitra penyelenggara dan posisi magang yang telah terverifikasi sesuai minat dan kualifikasi," kata Darmawansyah.

Sebelum mendaftar, calon peserta diimbau memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai usia dan latar belakang pendidikan agar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.