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Diskon Listrik 50 Persen PLN di Juli 2026, Ini Cara Dapat dan Jadwalnya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |07:10 WIB
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Juli 2026, Ini Cara Dapat dan Jadwalnya 
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berikut cara dapat dan jadwal diskon listrik 50 persen PLN di Juli 2026. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali memberikan diskon listrik berupa diskon tambah daya 50 persen. 

Diskon tambah daya listrik 50 persen ini menyambut tahun ajaran baru. Promo ini khusus untuk konsumen 1 fasa semua golongan tarif dan berlaku sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial Diskon Tambah Daya 50%," tulis keterangan PLN UID Jakarta Raya dalam akun Instagram resminya, Jakarta.

Cara Dapat Diskon Listrik
Untuk mendapatkan diskon listrik 50 persen ini, ada kriteria konsumen yang telah ditetapkan yaitu konsumen tegangan rendah, 1 fasa, daya awal 450 VA-5.500 VA, tambah daya hingga 7.700 VA. Kemudian terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Juli 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik/kewajiban lain.

Syarat transaksi yaitu minimal 1 kali pembelian token atau pembayaran tagihan via aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya.

Batas penggunaan maksimal empat voucher per akun PLN Mobile serta 1 kali promo per IDPEL selama periode berlaku.

Untuk pembayarannya dengan biaya penyambungan (BP) dibayar penuh di muka tanpa cicilan. Kemudian, Uang Jaminan Langganan (UJL) dapat dicicil hingga 12 kali khusus pelanggan pascabayar.

 

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