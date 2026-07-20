Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Bukti Kolaborasi BNI dan PBSI dalam Pembinaan Atlet

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menorehkan prestasi membanggakan dengan menjuarai Japan Open 2026 setelah menaklukkan pasangan peringkat satu dunia asal Korea Selatan pada partai final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (20/7/2026).

Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga mempertegas bahwa pembinaan atlet yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mampu melahirkan atlet berkelas dunia yang kompetitif di level tertinggi.

Sebagai Mitra Strategis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus berkomitmen memperkuat ekosistem bulu tangkis nasional melalui dukungan pembinaan atlet secara berkesinambungan. Bagi BNI, investasi pada olahraga tidak berhenti pada dukungan terhadap kompetisi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun fondasi lahirnya generasi atlet Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung internasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, keberhasilan Fajar/Fikri merupakan bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara dunia usaha dan organisasi olahraga mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan prestasi nasional.

"Kami mengucapkan selamat kepada Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri atas keberhasilan meraih gelar Japan Open 2026. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa proses pembinaan yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan mampu melahirkan atlet yang memiliki daya saing global," ujar Okki.

Menurutnya, gelar Japan Open memiliki makna yang sangat penting karena menjadi gelar perdana Fajar/Fikri pada musim 2026 setelah melalui perjalanan panjang dengan lima kali menembus partai final. Ketangguhan menjaga konsistensi performa hingga akhirnya mampu mengalahkan pasangan nomor satu dunia mencerminkan kualitas pembinaan yang terus berkembang.

Sebelum meraih gelar di Jepang, Fajar/Fikri telah menunjukkan konsistensinya dengan menjadi finalis Korea Open 2025, Australian Open 2025, French Open 2025, Denmark Open 2025, serta Singapore Open 2026. Mereka juga berhasil meraih gelar China Open 2025. Rangkaian pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa atlet Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing secara konsisten di jajaran elite bulu tangkis dunia.