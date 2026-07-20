Segini Kisaran Gaji Sopir Pengangkut BBM Pertamina

JAKARTA - Segini kisaran gaji sopir pengangkut BBM Pertamina. Dalam pendistribusian bahan bakar milik Pertamina umumnya menggunakan truk bahkan kereta maupun kapal apabila ke luar pulau.

Sebagian besar pengguna jalan mungkin tak asing dengan truk Pertamina yang lalu lalang.

Perlu diketahui, sopir truk Pertamina atau awak mobil tangki (AMT) termasuk posisi yang cukup vital lantaran bertugas mengantarkan BBM ke SPBU yang nantinya disalurkan ke masyarakat. Mereka bertanggung jawab membawa truk BBM dengan kapasitas ribuan liter yang akan didistribusikan ke SPBU di berbagai wilayah.

Bekerja dengan risiko yang tinggi, para AMT ini bekerja selama kurang lebih 12 jam per harinya dan harus menjaga kondisi badan mereka agar tetap prima selama berkendara.

Tak mudah, lantaran harus melakukan distribusi BBM ke tempat yang jauh, AMT harus sangat berhati-hati. Pasalnya, truk Pertamina bukanlah truk biasa yang dapat dikendarai sembarangan orang. Tentunya dalam mengendarainya butuh kelihaian dan keterampilan.

Kendati begitu gaji yang didapatkan pun sangat sepadan dengan keringat yang dikeluarkan.

Seorang sopir Pertamina atau AMT gajinya bervariasi tergantung pada Upah Minimum Provinsi (UMP).