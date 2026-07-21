Daftar Mal Mewah di Surabaya yang Kini Dipagari dan Alasannya

JAKARTA - Daftar Mal mewah di Surabaya yang kini dipagari dan alasannya. Viral di media sosial fenomena pemasangan pagar besi setinggi 2,5 meter di sejumlah Mal Surabaya.

Ada 4 mal di Surabaya yang memasang pagar tinggi. Keempat mal tersebut berada di bawah naungan Pakuwon Group.

Korporasi raksasa tersebut merupakan milik Alexander Tedja yang juga meruapakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Alexander sempat masuk dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2023.

Kekayaan bersihnya tercatat USD1,1 miliar atau Rp 19,6 triliun (kurs Rp17.894) berdasarkan laporan Forbes pada 2023.

Muncul berbagai spekulasi soal alasan di balik pemasangan pagar tersebut. Ada yang menghubungkannya dengan perlambatan ekonomi.

Akan tetapi, Direktur Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi menegaskan, pemasangan pagar dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengunjung sekaligus memperbarui fasilitas, bukan karena adanya ancaman keamanan.

"Emang mau kejadian apa? Surabaya itu kota paling aman, paling nyaman,” katanya, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, salah satu alasan utama pemasangan pagar, seperti di Pakuwon Mall, adalah berubahnya kondisi lalu lintas di sekitar mal setelah beroperasinya jalan radial.

Jalan ini menghubungkan kawasan Pakuwon City dengan Citraland.