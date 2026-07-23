Musim Kemarau dan El Nino, Stok Beras RI Aman?

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indonesia dalam kondisi yang lebih kuat dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino pada tahun ini.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu mengatasi musim kering serta El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober, mengingat stok CBP saat ini telah meningkat pesat.

"Dulu pada saat terjadi El Nino (2023), kita ada stok (cadangan) beras nasional sekitar 1,5 juta ton. Sekarang ada sekitar 5,2 juta ton," ungkap Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur dikutip pada Kamis (23/7/2026).

Dia memaparkan, stok CBP sebelum memasuki puncak El Nino 2023 tepatnya di awal September 2023, berada di angka 1,52 juta ton. Saat ini, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog per 22 Juli 2026 sudah mencapai 5,24 juta ton.

Menurut Amran, stok CBP Indonesia saat ini telah melejit hingga 244,74 persen jika dibandingkan terhadap momen sebelum terjadinya puncak El Nino pada 2023 silam.

"Nah semua ini adalah pertahanan kita untuk mengantisipasi kekeringan. Kita sudah pengalaman El Nino tahun 2015, 2023, 2024. Dengan pengalaman ini, dulu saja kita bisa penyesuaian saat El Nino, alhamdulillah kita bisa lolos," katanya.