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Data Jadi Senjata Baru Lembaga Keuangan Tingkatkan Penyaluran Kredit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |11:52 WIB
Data Jadi Senjata Baru Lembaga Keuangan Tingkatkan Penyaluran Kredit
Data Jadi Senjata Baru Lembaga Keuangan Tingkatkan Penyaluran Kredit (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pemasaran kredit masih menjadi tantangan bagi banyak lembaga keuangan. Berdasarkan Response Rate Report 2025 yang diterbitkan oleh Association of National Advertisers (ANA/DMA), tingkat respons penawaran kartu kredit yang dilakukan secara massal berkisar 1-3%, sementara kampanye yang ditujukan kepada nasabah lama yang relevan mampu menghasilkan tingkat respons 5-9%. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi target yang tepat.

“Industri jasa keuangan membutuhkan pendekatan yang semakin berbasis data agar dapat memahami kebutuhan dan melayani nasabah lebih baik," kata Presiden Komisaris PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Rizana Noor dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

"Melalui CLIK Propensity Score, kami ingin menghadirkan inovasi yang membantu lembaga keuangan mengambil keputusan yang lebih akurat, sehingga upaya pemasaran menjadi lebih efisien dan pertumbuhan bisnis menjadi lebih sehat," sambungnya.

CLIK Propensity Score, skor yang membantu lembaga keuangan mengidentifikasi calon peminjam yang berpotensi mengambil kredit dalam tiga bulan ke depan. Solusi ini dirancang untuk mendukung strategi pemasaran kredit yang lebih presisi sehingga lembaga keuangan dapat meningkatkan efektivitas kampanye, mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran, serta menjangkau calon nasabah pada momen yang lebih tepat.

 

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