Purbaya Dukung Program Badan Karantina Secara Bertahap, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mendukung penguatan kapasitas Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Namun, Purbaya menggarisbawahi bahwa pengembangan program Barantin harus dieksekusi secara bertahap. Hal ini penting untuk disesuaikan dengan ketersediaan ruang fiskal negara serta skala prioritas pembangunan nasional.

"Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," tegas Purbaya dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).

Hal tersebut disampaikan usai Purbaya menerima kunjungan Kepala Barantin beserta jajaran di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/7/2026). Pertemuan ini juga membahas penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung biosekuriti, efisiensi ekspor-impor, dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Dalam kesempatan itu, Barantin mengungkapkan sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan sistem biosekuriti, percepatan integrasi layanan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga modernisasi laboratorium dan digitalisasi layanan.

Purbaya menilai fokus awal penguatan sistem biosekuriti nasional sebaiknya diarahkan pada pengetatan pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor.