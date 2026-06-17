Purbaya Bertemu Menkeu China: Kami Datang ke Beijing Bukan karena Terdesak

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Lan Fo’an pada hari ini.

Pertemuan tersebut salah satunya untuk memperlebar akses pendanaan pembangunan, mendiversifikasi basis investor, serta memperdalam jalinan kemitraan ekonomi antarkedua negara.

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“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” kata Purbaya dalam sela-sela kunjungannya, Rabu (17/6/2026).

Purbaya menepis anggapan bahwa kunjungan ini dilakukan secara mendadak. Sebaliknya, langkah ini merupakan bagian dari cetak biru manajemen pembiayaan kompetitif yang telah dipersiapkan pemerintah sejak jauh-jauh hari guna memelihara kepercayaan pasar internasional.

“Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang,” kata Purbaya.

Purbaya memaparkan bahwa indikator makroekonomi domestik saat ini berada dalam kondisi yang sangat sehat, ditandai oleh rasio utang yang aman, defisit anggaran yang terkendali, serta laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Kami datang ke Beijing bukan karena terdesak, tetapi karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” tegasnya.

Tingginya minat para pelaku pasar terhadap instrumen keuangan yang dirilis pemerintah menjadi bukti nyata bahwa daya tarik investasi Indonesia tetap membumbung tinggi di tengah ketidakpastian global.

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“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” ungkap Purbaya.