Tingkatkan Layanan Jalan Tol, Danantara Dukung Penuh Digitalisasi Jasa Marga

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Inodonesia Dony Oskaria mengapresiasi transformasi digital yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

Hal ini disampaikan saat meninjau langsung pusat kendali operasional Jasa Marga tersebut yang terletak di Jatiasih, Bekasi, Selasa 21 Juli 2026.

Dony menyebut transformasi yang dilakukan Jasa Marga menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjadi model pengelolaan jalan tol berbasis digital di Indonesia.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu pelayanan publik harus semakin baik dari waktu ke waktu. Transformasi yang dilakukan Jasa Marga menunjukkan standar layanan yang patut diapresiasi. Ke depan, saya berharap capaian ini dapat menjadi benchmark bagi pengelola jalan tol lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Menurut Dony, transformasi digital Jasa Marga selaras dengan arah Danantara dalam mendorong value creation melalui service excellence. Di mana inovasi teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Selama satu tahun terakhir kami melihat transformasi Jasa Marga berjalan dengan sangat baik. Transformasi digital seperti yang dikembangkan melalui Command Center ini layak menjadi percontohan dalam menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, responsif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna jalan," jelasnya.