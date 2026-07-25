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5 Fakta Pengembangan Hidrogen di Indonesia, 93 Proyek Senilai Rp32 Triliun Disiapkan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |09:02 WIB
5 Fakta Pengembangan Hidrogen di Indonesia, 93 Proyek Senilai Rp32 Triliun Disiapkan
Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. 
Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan proyek hidrogen, hingga mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar hidrogen, khususnya untuk transportasi publik.

Berikut Okezone rangkum terkait fakta-fakta pengembangan hidrogen di Indonesia, Sabtu (25/7/2026): 

1. Transjakarta Gunakan Bus Hidrogen

PT PLN (Persero) bersama PT Pertamina (Persero) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadopsi bus berbahan bakar hidrogen sebagai armada Transjakarta. Menurut PLN, infrastruktur pendukung berupa Hydrogen Refueling Station (HRS) dan pasokan hidrogen telah tersedia, sehingga implementasi transportasi hidrogen tinggal menunggu ketersediaan armada.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN memproduksi sekitar 203 ton hidrogen setiap tahun. Sebanyak 75 ton dimanfaatkan untuk operasional pembangkit, sedangkan sekitar 130 ton merupakan surplus yang dapat digunakan untuk sektor transportasi.

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