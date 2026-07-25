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Bulog Serap 3,5 Juta Ton Beras, Dekati Target Swasembada 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |12:00 WIB
Bulog Serap 3,5 Juta Ton Beras, Dekati Target Swasembada 2026
Bulog Serap 3,5 Juta Ton Beras, Dekati Target Swasembada 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Perum Bulog membukukan realisasi pengadaan setara beras dari hasil panen petani dalam negeri sebanyak 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Angka penyerapan tersebut telah mencapai sekitar 87 persen dari total target nasional yang ditetapkan sebesar 4 juta ton.

Capaian memperkokoh ketahanan pangan nasional sekaligus mengakselerasi swasembada pangan secara berkelanjutan sepanjang 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, keberhasilan pengadaan ini merupakan buah dari kolaborasi terpadu seluruh pemangku kepentingan yang bekerja sinergis sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di berbagai daerah. Hingga posisi 24 Juli 2026, akumulasi pengadaan setara beras domestik sukses menyentuh 3,5 juta ton.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja Bulog, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi yang terjalin secara optimal menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Ahmad menggarisbawahi bahwa Bulog dipastikan tidak akan menghentikan penyerapan gabah maupun beras hasil panen lokal meskipun target 4 juta ton telah berhasil dipenuhi.

"Kami meyakini, dengan dukungan seluruh pihak, cita-cita swasembada pangan berkelanjutan akan semakin kokoh dan dapat diwujudkan secara optimal hingga akhir September 2026,” tambahnya.

 

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