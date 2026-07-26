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Ini Pentingnya Investasi SDM di Sektor Migas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |20:19 WIB
Ini Pentingnya Investasi SDM di Sektor Migas
Migas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang kompeten adalah kunci utama pembangunan keberlanjutan di wilayah operasi migas, seperti di Blok Jabung. 

Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd, Alfiani menjelaskan program beasiswa untuk pelajar asli dari wilayah sekitar Blok Jabung adalah potensi lokal yang harus didukung secara maksimal. 

"Melalui inisiatif ini, kami ingin membuka pintu kesempatan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah berbakat agar mereka dapat berkembang dan bersaing di kancah nasional, bahkan internasional,” ujar Alfiani dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Dia menambahkan, fokus utama PetroChina bukan sekadar memberikan bantuan finansial selama masa pendidikan, melainkan mendukung terciptanya generasi muda siap kerja.

"Kompetensinya sesuai dengan kebutuhan nyata di sektor energi,” ujar Alfiani.

Direktur Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu, Erdila Indriani menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari penguatan kurikulum vokasi berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang dipadukan dengan program magang industri wajib selama enam bulan.

"Serta didukung oleh sinergi erat bersama mitra industri, termasuk PetroChina," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
sdm migas SDM Migas
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