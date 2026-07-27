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Diskon Listrik 50 Persen PLN Masih Berlaku hingga Hari Ini, Berikut Cara Dapatnya  

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |07:15 WIB
Diskon Listrik 50 Persen PLN Masih Berlaku hingga Hari Ini, Berikut Cara Dapatnya  
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Diskon listrik berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen kembali diadakan PT PLN (Persero). Promo diskon listrik berlangsung sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2026 ini dihadirkan guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendorong semangat belajar anak seiring dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Program diskon listrik ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal hingga 7.700 VA. 

Lewat program ini, PLN memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Melalui program ‘Semangat Baru Makin Berdaya’, PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan, guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy di Jakarta.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.  Cara Dapat dan Syarat Diskon Listrik

Rozy menjelaskan, untuk menikmati promo ini, pelanggan cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token bagi pelanggan prabayar atau pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar melalui aplikasi PLN Mobile selama periode promo berlangsung. 

 

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