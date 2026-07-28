Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Destry Damayanti Buka Suara soal Peluang Jadi Gubernur BI  

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:11 WIB
Destry Damayanti Buka Suara soal Peluang Jadi Gubernur BI  
Pejabat Sementara (Pj) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengaku saat ini hanya menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pj) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengaku saat ini hanya menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang di tengah munculnya spekulasi mengenai peluang dirinya menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif usai pengunduran diri Perry Warjiyo.

Pernyataan tersebut disampaikan Destry saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026), menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur BI.

“Saya hanya menjalankan tugas di sini sebagai Pejabat Gubernur Sementara sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Destry kepada awak media.

Selain menanggapi isu pencalonan dirinya, Destry juga menegaskan bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia dilakukan atas dasar alasan pribadi. Ia membantah adanya tekanan dari pihak mana pun yang menjadi penyebab Perry mengakhiri masa jabatannya.

“Sudah jelas, sudah disampaikan tadi pagi oleh Pak Pras (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) bahwa pengunduran diri dilakukan secara sukarela dan disampaikan kepada Presiden melalui surat tertanggal 25 Juli 2026,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232702//destry-zL0I_large.jpg
Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti: Pasar Jangan Terlalu Panik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232700//paripurna-XI50_large.jpg
Komisi XI DPR Siapkan Fit and Proper Test Calon Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232522//bank_indonesia-ibM5_large.jpg
Perry Warjiyo Mengundurkan Diri, Alasan hingga Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232586//gubernur_bi-xZis_large.jpeg
Sosok Pengganti Perry Warjiyo, Jaga Independensi Bank Indonesia dan Stabilitas Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232633//gubernur_bi-LHmn_large.jpg
Pengusaha Minta Pengganti Perry Warjiyo di BI Segera Diumumkan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/65/3232572//destry_damayanti-gGpn_large.jpg
Profil dan Pendidikan Destry Damayanti, Penjabat Sementara Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement