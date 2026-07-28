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BI Diyakini Tetap Solid Meski Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:14 WIB
BI Diyakini Tetap Solid Meski Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatannya. (Foto: Okezone,com)
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JAKARTA - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Perbanas optimistis BI memiliki landasan hukum dan mekanisme tata kelola kelembagaan yang kokoh sehingga pelaksanaan tugas serta mandat bank sentral akan terus berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbanas juga meyakini keberlanjutan kebijakan serta stabilitas sistem keuangan merupakan faktor krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menegaskan kepercayaan pelaku industri perbankan terhadap ketahanan institusi bank sentral serta efektivitas koordinasi antarotoritas.

"Perbankan nasional tetap memiliki keyakinan terhadap kekuatan institusi Bank Indonesia beserta mekanisme tata kelolanya. Kami percaya koordinasi antarotoritas akan tetap berjalan dengan baik sehingga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional tetap terjaga," ujar Hery, Selasa (28/7/2026).

Adapun mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan di tubuh BI, Perbanas menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada ketentuan perundang-undangan dan jalur konstitusional yang berlaku.

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