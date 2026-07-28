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Arahan Prabowo ke BI, OJK, hingga Kemenkeu: Jaga Stabilitas Keuangan dan Kepercayaan Pasar  

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:21 WIB
Arahan Prabowo ke BI, OJK, hingga Kemenkeu: Jaga Stabilitas Keuangan dan Kepercayaan Pasar  
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Okezone.com/KSSK)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta. Pejabat Sementara (Pj) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan komitmen KSSK untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang masing-masing memiliki kewenangan dan perlu dikoordinasikan,” ucap Destry, Selasa (28/7/2026).

Selain itu, Destry turut menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas, menurutnya, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing otoritas.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.

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