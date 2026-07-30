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RI-China Sepakat Bangun Rumah MBR

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |10:15 WIB
RI-China Sepakat Bangun Rumah MBR
RI-China (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menerima kunjungan delegasi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin leh Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, Ni Hong, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi strategis dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah melalui pertukaran teknologi, dukungan pembiayaan, serta investasi.

Kedua belah pihak menjajaki potensi kemitraan yang berpijak pada prinsip saling menguntungkan. Maruarar menekankan soal pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dengan menyiapkan lahan strategis, data kebutuhan hunian yang akurat dari BPS, serta penyempurnaan regulasi. 

Maruarar memastikan pihak Indonesia akan memfasilitasi diskusi teknis lebih lanjut agar proyek kerja sama ini segera terealisasi.

“Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/7/2026).

Selain berfokus pada penyediaan hunian, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan terhadap industri dalam negeri dalam setiap proyek kerja sama yang akan dibangun. 

 

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