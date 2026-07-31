Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp55.500 per Kg, Daging Ayam Rp39.900

JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan nasional mengalami kenaikan harga pada hari ini Jumat (31/7/2026). Kenaikan dipimpin oleh komoditas cabai, disusul beras kualitas bawah, daging ayam, daging sapi, hingga telur ayam ras.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 08.00 WIB, cabai merah keriting menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni 4,65 persen menjadi Rp48.400 per kilogram (kg). Sementara itu, cabai merah besar naik 2,7 persen menjadi Rp49.450 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah yang naik 2,02 persen menjadi Rp55.500 per kg serta cabai rawit hijau yang meningkat 0,68 persen menjadi Rp52.200 per kg.

Selain cabai, beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.600 per kg. Daging ayam ras turut mengalami kenaikan sebesar 2,05 persen menjadi Rp39.900 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas I naik tipis 0,1 persen menjadi Rp151.050 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II meningkat 0,04 persen menjadi Rp141.950 per kg. Harga telur ayam ras juga tercatat naik 0,17 persen menjadi Rp29.650 per kg.