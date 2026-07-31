Viral Mal Pasang Pagar Tinggi, Mendag: Aman-Aman Aja!

JAKARTA - Pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal menjadi perbincangan hangat di media sosial. Keberadaan pagar tersebut ramai dikaitkan warganet dengan isu adanya aksi besar yang disebut-sebut akan berlangsung pada Agustus 2026.

Mal yang memasang pagar besi tinggi, yakni Royal Plaza, Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, Pakuwon City Mall di Surabaya. Terbaru, mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta juga dipasang pagar tinggi.

Proses pemasangan pagar yang menjulang tinggi menarik perhatian masyarakat hingga viral di berbagai platform media sosial.

Menanggapi spekulasi yang berkembang, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau akrab disapa Busan menegaskan tidak ada persoalan maupun isu keamanan yang melatarbelakangi pemasangan pagar di sejumlah mal tersebut.

"Enggak ada masalah. Kita dari koordinasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) enggak ada masalah kok, enggak ada isu itu," ujarnya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).