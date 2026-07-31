Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Mal Pasang Pagar Tinggi, Mendag: Aman-Aman Aja!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:55 WIB
Viral Mal Pasang Pagar Tinggi, Mendag: Aman-Aman Aja!
Viral Mal Pasang Pagar Tinggi, Mendag: Aman-Aman Aja! (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal menjadi perbincangan hangat di media sosial. Keberadaan pagar tersebut ramai dikaitkan warganet dengan isu adanya aksi besar yang disebut-sebut akan berlangsung pada Agustus 2026.

Mal yang memasang pagar besi tinggi, yakni Royal Plaza, Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, Pakuwon City Mall di Surabaya. Terbaru, mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta juga dipasang pagar tinggi.

Proses pemasangan pagar yang menjulang tinggi menarik perhatian masyarakat hingga viral di berbagai platform media sosial.

Menanggapi spekulasi yang berkembang, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau akrab disapa Busan menegaskan tidak ada persoalan maupun isu keamanan yang melatarbelakangi pemasangan pagar di sejumlah mal tersebut.

"Enggak ada masalah. Kita dari koordinasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) enggak ada masalah kok, enggak ada isu itu," ujarnya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/455/3233382/mal-qzsB_large.png
Heboh Mal Pasang Pagar Tinggi Jelang Agustus 2026, Pengusaha Singgung Aksi Demonstrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201760/pengunjung_mal-sIoV_large.png
Pengusaha Mal Bantah Fenomena Rojali dan Rohana Tanda Daya Beli Turun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192020/pengusaha_mal-rOjf_large.jpeg
Pengusaha Sebut Penjualan di Mal Mulai Meroket dalam 2 Minggu Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/455/3176386/grand_mall_bekasi-nDNJ_large.jpg
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166914/suasana_mal_di_jakarta-weG7_large.jpg
Operasional Mal Kembali Normal Usai Aksi Demo Mereda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166515/suasana_di_mal-kQZj_large.jpg
Demo Meluas: Pengusaha Minta Jaminan Keamanan Mal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement