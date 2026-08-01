Pemerintah Siapkan Rusun MBR di Depok, Luas Lahan 1 Hektare

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Tapos, Kota Depok.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkap pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

"Untuk yang Rusun MBR yang akan dibangun melalui APBN itu akan, insyaallah akan menggunakan tanah yang dipunyai Pemerintah Kota Depok," ungkap Sri dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Sabtu (1/8/2026).

Menurut dia, lokasi pembangunan berada di wilayah Tapos yang merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi di Kota Depok. Lahan tersebut juga telah berstatus sebagai aset milik Pemerintah Kota Depok sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rusun.

"Itu di daerah Tapos jadi yang pasti di daerah situ termasuk daerah padat penduduk di Depok gitu. Dan itu memang sudah apa, menjadi lahan milik Pemerintah Kota Depok," jelasnya.

Sri menambahkan, sementara itu rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih mendiskusikan berbagai aspek, mulai dari proses, mekanisme, hingga skema yang akan digunakan.