Harga Emas Berpeluang Tembus Rp2,72 Juta per Gram Pekan Depan

Harga emas pekan depan berpeluang bergerak menuju Rp2.720.000 per gram sebagai level batas atas (resistance). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas pekan depan berpeluang bergerak menuju Rp2.720.000 per gram sebagai level batas atas (resistance). Secara keseluruhan, untuk rentang perdagangan sepekan mendatang, harga emas diperkirakan bergerak di kisaran level support Rp2.410.000 per gram hingga resistance Rp2.720.000 per gram.

"Untuk logam mulia (emas) sendiri, kemungkinan besar dalam minggu depan logam mulia itu akan ditransaksikan di level support Rp2.410.000 per gram, kemudian resistensinya di Rp2.720.000 per gram," ujar Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, dalam risetnya, Minggu (2/8/2026).

Sementara itu, dalam jangka pendek, Ibrahim memprediksi pergerakan harga emas berada pada kisaran Rp2.580.000 per gram hingga Rp2.623.000 per gram.

"Nah, secara jangka pendek, kemungkinan support-nya di Rp2.580.000 per gram, kemudian resistensinya di Rp2.623.000 per gram," katanya.

Sepanjang sepekan terakhir, harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatat tren yang cenderung melemah meski sempat menguat pada awal pekan.

Mengutip situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp10.000, dari Rp2.612.000 menjadi Rp2.622.000 pada Senin (27/7/2026), diiringi kenaikan harga buyback sebesar Rp18.000 menjadi Rp2.370.000 per gram.

Namun, harga emas kemudian terkoreksi selama dua hari berturut-turut, yakni turun Rp9.000 menjadi Rp2.613.000 pada Selasa (28/7/2026) dan kembali turun Rp12.000 menjadi Rp2.601.000 per gram pada Rabu (29/7/2026).