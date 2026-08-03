Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Kuartal II-2026 Tertekan, Diprediksi Hanya Tumbuh 4,8–4,9 Persen

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |08:07 WIB
Ekonomi RI Kuartal II-2026 Tertekan, Diprediksi Hanya Tumbuh 4,8–4,9 Persen
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di kisaran 4,8–4,9 persen pada kuartal II-2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di kisaran 4,8–4,9 persen pada kuartal II-2026. Sementara itu, sepanjang 2026 pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu mencapai 4,9–5,1 persen.

Proyeksi tersebut berada cukup jauh di bawah ekspektasi target pertumbuhan pemerintah akibat besarnya hambatan dari eskalasi konflik geopolitik global serta tingginya ketidakpastian manajemen kebijakan domestik.

Memasuki paruh pertama 2026, kondisi perekonomian domestik dihadapkan pada situasi yang jauh lebih menantang dibandingkan periode serupa pada tahun lalu. Kendati tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat sempat mereda pada triwulan I-2026, lonjakan harga energi akibat konflik militer di Timur Tengah langsung menghantam biaya produksi dunia usaha nasional.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, menegaskan bahwa laju perekonomian nasional pada paruh pertama tahun ini menghadapi rintangan yang jauh lebih berat dibandingkan periode serupa tahun lalu. Menurutnya, kombinasi gejolak eksternal dan dinamika internal akan terus menahan laju ekspansi ekonomi hingga penghujung 2026.

"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 4,8–4,9 persen dan secara keseluruhan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen. Dua angka prediksi ini berada jauh di bawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi pemerintah, seiring masih banyaknya kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan hingga semester II," kata M. Faisal dalam analisisnya, dikutip Minggu (2/8/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233449//pasar-gQn7_large.png
Inflasi Pangan Tak Terkendali, Pendapatan Masyarakat Bisa Tergerus hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233446//pertumbuhan_ekonomi-W5jS_large.jpg
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen di Kuartal II 2026, Ini Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233443//lipstick_effek-umgS_large.jpg
Lipstick Effect Makin Terlihat, Masyarakat Tunda Beli Rumah dan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233593//menko_airlangga-uH8l_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Kawasan Industri Jadi Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233106//menko_airlangga-eouK_large.jpeg
Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3233037//rumah-OQTk_large.jpg
Ekonomi Tumbuh 19,64%, Maluku Utara Percepat Pembangunan Hunian Layak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement