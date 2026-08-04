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Perkuat Ekosistem Kripto dan Blockchain, Pahami Quantum Computing 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:30 WIB
Perkuat Ekosistem Kripto dan Blockchain, Pahami Quantum Computing 
Perkuat Ekosistem Kripto dan Blockchain, Pahami Quantum Computing (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Perkembangan quantum computing dinilai menjadi salah satu isu strategis yang perlu mulai dipahami oleh ekosistem blockchain, termasuk kripto. Karena belakangan teknologi ini bisa berbahaya terutama dari sisi keamanan kriptografi dan pengembangan infrastruktur. Namun, quantum computing juga bisa dimanfaatkan. 

Di Indonesia, upaya memperkuat pemahaman terhadap perkembangan quantum computing sudah mulai dibahas. 

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan bahwa pembahasan mengenai quantum computing perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem blockchain yang semakin matang dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. 

“Perkembangan teknologi selalu menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Meskipun quantum computing masih berada pada tahap riset dan pengembangan, potensinya terhadap sistem kriptografi telah menjadi perhatian komunitas global. Karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri untuk mulai memahami arah perkembangan ini agar ekosistem dapat beradaptasi secara bertahap melalui diskusi dan edukasi,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, selama satu dekade terakhir Ethereum telah menjadi fondasi bagi berbagai inovasi di ekosistem Web3, mulai dari decentralized finance (DeFi), NFT, berbagai aplikasi berbasis smart contract, hingga tokenisasi aset. 

Seiring berkembangnya teknologi, ekosistem blockchain dan pelaku industri juga dituntut untuk terus meningkatkan standar keamanan dan membangun infrastruktur yang semakin adaptif terhadap tantangan juga peluang di masa depan.

 

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