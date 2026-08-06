Bidik Pelaku UMKM, Perusahaan Teknologi Vietnam Ekspansi ke Indonesia

JAKARTA - Perusahaan teknologi asal Vietnam, Getfly Vietnam Technology JSC, memperluas ekspansinya ke Indonesia dengan membidik segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital pelaku usaha sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bisnis.

Perusahaan menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar solusi digital bisnis.

Menurut perusahaan, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam mengintegrasikan data pelanggan, mengukur kinerja tim, serta menjaga efektivitas komunikasi antar departemen.

"Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi solusi digital bisnis, khususnya di segmen UMKM dan perusahaan yang sedang berkembang. Melalui Getfly CRM, kami ingin membantu lebih banyak pelaku usaha mengelola operasional, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujar perwakilan Getfly, Kamis (6/8/2026).

Getfly CRM merupakan platform customer relationship management (CRM) all-in-one yang memungkinkan perusahaan mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Solusi ini mencakup aktivitas pra-penjualan, penjualan, layanan pelanggan, hingga koordinasi internal perusahaan.

Kehadiran platform tersebut ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha. Dengan sistem yang terpusat, perusahaan dapat membangun proses kerja yang lebih terstruktur dan transparan sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.