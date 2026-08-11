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Amran Sebut Reformasi Pertanian Dongkrak Kesejahteraan Petani 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |11:04 WIB
Amran Sebut Reformasi Pertanian Dongkrak Kesejahteraan Petani 
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan reformasi sektor pertanian berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, ditandai Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,84 pada Juli 2026 tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil," kata Mentan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8/2026).

Reformasi besar-besaran kebijakan di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi sepanjang Indonesia merdeka.

Rekor itu menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan petani, sekaligus mencerminkan bahwa berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani berhasil meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka di tengah penguatan produksi pangan nasional.

NTP merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar pula kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun membiayai usaha taninya. 

Capaian itu menunjukkan bahwa nilai yang diterima petani dari hasil produksi tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang mereka keluarkan, sehingga keuntungan usaha tani terus meningkat. 

Dia menegaskan peningkatan kesejahteraan petani merupakan tujuan utama seluruh kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

 

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