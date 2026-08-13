Beras Fortifikasi Dijual hingga Rp42.000, Mentan Kaji Harga Eceran Tertinggi

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pengaturan harga eceran tertinggi (HET) beras fortifikasi. Langkah tersebut menjadi salah satu opsi di tengah temuan dugaan praktik curang dalam tata niaga beras fortifikasi.

"Itu sementara kita kaji. Tetapi yang terpenting, yang tidak sesuai regulasi ditindak. Sudah, izinnya kami cabut," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Sebelumnya, Amran mengungkapkan adanya praktik dalam tata niaga beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi harga beras di pasaran.

Amran menyoroti adanya beras fortifikasi yang dijual dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan, produk tersebut disebut hanya berisi beras biasa yang harga pasarnya sekitar Rp12.000-Rp13.000 per kilogram.

"Itu salah satunya karena (kecurangan di tata niaga beras) fortifikasi. Iya dong. Makanya kita selesaikan. Fortifikasi ada yang jual Rp42.000 per kilo, padahal isinya adalah beras biasa, isinya hanya harga beras biasa, Rp12.000-Rp13.000 (per kg)," lanjutnya.