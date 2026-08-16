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Paiton Energy Jaga Ketahanan Energi hingga Kembalikan Senyum Anak Jelang HUT ke-81 RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |20:13 WIB
Paiton Energy Jaga Ketahanan Energi hingga Kembalikan Senyum Anak Jelang HUT ke-81 RI
Paiton Energy Jaga Ketahanan Energi hingga Kembalikan Senyum Anak Jelang HUT ke-81 RI (Foto: Dani/Okezone)
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PROBOLINGGO - PT Paiton Energy (PE) komitmen menjaga ketahanan energi di Indonesia. Saat ini Paiton Energy memiliki dan mengoperasikan PLTU Paiton Unit 3, Unit 7, dan Unit 8 dengan total kapasitas 2.045 megawatt (MW).

Angka ini menyumbang sekitar 6% kebutuhan listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali). Total kapasitas tersebut berperan penting mendukung ketahanan energi Indonesia terutama untuk sistem Jamali. Saat ini dukungan Paiton Energy menjaga ketahanan energi diwujudkan juga dengan melakukan transisi energi.

Ketahanan Energi

Di kawasan pembangkit, Paiton Energy melakukan modifikasi atau retrofit pada pembangkitnya agar bisa memakai batu bara kalori rendah (kisaran 4.100–4.300 kcal/kg). 

Langkah ini diambil karena pasokan batu bara kalori menengah di atas 4.500 kcal/kg semakin menipis guna mencegah penurunan pasokan listrik.

Paiton Energy juga merencanakan transisi berfokus pada pemanfaatan gas alam sebagai energi alternatif yang lebih bersih dengan emisi CO₂ hingga 50% lebih rendah dibanding batu bara.

Pihaknya akan mengoptimalkan operasi pembangkit dan meningkatkan efisiensi peralatan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbon.

Selain itu, Paiton Enegy melakukan pemasangan PLTS Rooftop 1.013 kW (+/-1 MW) di area operasional dan perumahan karyawan (Permanent Operator Housing/POH) serta peningkatan efisiensi operasional dan sistem manajemen lingkungan bertaraf internasional.

 

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