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Anggaran Pertahanan Tembus Rp329,5 Triliun di RAPBN 2027, Naik Rp30 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |18:05 WIB
Anggaran Pertahanan Tembus Rp329,5 Triliun di RAPBN 2027, Naik Rp30 Triliun
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp329,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk fungsi pertahanan Indonesia. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp329,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk fungsi pertahanan Indonesia.

"Anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp329.472,0 miliar (Rp329,5 triliun)," dikutip dari Buku II Nota Keuangan serta RAPBN 2027.

Apabila dibandingkan dengan outlook Tahun Anggaran 2026, angka tersebut naik sekitar Rp30 triliun. Pada tahun anggaran 2026, outlook Fungsi Pertahanan diperkirakan mencapai Rp299,1 triliun atau meningkat 10,1 persen.

Pemerintah menjelaskan anggaran itu nantinya akan digelontorkan untuk sejumlah output strategis, mulai dari pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan nonalutsista hingga pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Kemudian, anggaran tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan industri pertahanan, penguatan komponen cadangan dan pendukung, serta penyelenggaraan operasi matra. Pemerintah juga menyebut langkah ini sekaligus merespons dinamika geopolitik global serta mengantisipasi ancaman keamanan yang semakin kompleks.

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