Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 20 Agustus

Harga BBM Pertamina hari ini, Kamis (20/8/2026), di wilayah Jabodetabek. (Foto :Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Kamis (20/8/2026), di wilayah Jabodetabek. Pada awal bulan ini, harga BBM Pertamina jenis Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo mengalami penurunan.

Harga BBM Turun

Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Harga BBM Pertalite

Sementara itu, harga BBM jenis Dexlite tidak mengalami perubahan. Harga Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.