IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.524 Jelang Akhir Pekan

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan Jumat (21/8/2026). Hingga pukul 09.04 WIB, IHSG berada di level 6.523,42, naik 21,83 poin atau 0,34 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di level 6.501,59.

Pada perdagangan pagi ini, IHSG dibuka di level 6.524,07. Indeks kemudian bergerak pada rentang 6.507,43 hingga 6.531,49.

Hingga pukul 09.04 WIB, aktivitas perdagangan didominasi saham yang menguat. Sebanyak 289 saham tercatat naik, sedangkan 194 saham melemah dan 480 saham lainnya tidak mengalami perubahan.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp11.453 triliun. Sementara itu, volume transaksi mencapai 2,460 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp1,144 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 142,3 ribu kali.

Dari jajaran saham dengan kenaikan terbesar, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) menjadi top gainer dengan penguatan 25 persen ke level Rp5.025. Posisi berikutnya ditempati Indokarip Koin Semesta Tbk (COIN) yang naik 16,48 persen menjadi Rp1.025.