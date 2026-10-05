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IHSG Pekan Ini Uji Level 6.000, Investor Cermati Sinyal The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |08:34 WIB
IHSG Pekan Ini Uji Level 6.000, Investor Cermati Sinyal The Fed
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menguji area krusial pada perdagangan pekan 5-9 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menguji area krusial pada perdagangan pekan 5-9 Oktober 2026. Pergerakan indeks saham domestik berada dalam fase penentuan di sekitar level psikologis 6.000, di tengah penantian investor terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed dan rilis data ekonomi nasional.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, menegaskan bahwa secara struktur teknikal, pergerakan jangka pendek IHSG masih dibayangi tren bearish. Kendati demikian, penutupan perdagangan pekan lalu di level 6.036,89 atau naik 0,46 persen, setelah sempat terkoreksi ke 5.979,98, mengindikasikan adanya daya beli yang menahan penurunan lebih dalam.

“Resistance pertama yang menurut saya paling penting adalah 6.184-6.200. Level 6.184 pada chart merupakan resistance pertama dan secara teknikal menjadi semacam confirmation level. Selama IHSG masih berada di bawah area tersebut, kenaikan dari 6.000 masih lebih tepat dianggap sebagai technical rebound, bukan perubahan tren,” kata Imam dalam risetnya, Senin (5/10/2026).

Imam menjelaskan, belum terkonfirmasinya breakdown di bawah level 6.000 membuka peluang terjadinya technical rebound.

Namun, konfirmasi perubahan arah tren baru akan terlihat jika IHSG mampu mencatatkan higher high dan menembus batas resistance terdekatnya.

“Jika indeks berhasil menembus 6.184 dan mampu bertahan di atasnya, struktur jangka pendek mulai membaik karena IHSG berhasil mengambil kembali area breakdown sebelumnya,” imbuh Imam.

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