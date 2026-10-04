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IHSG Berpotensi Turun ke 5.850, Ini 4 Saham yang Layak Dicermati

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |14:25 WIB
IHSG Berpotensi Turun ke 5.850, Ini 4 Saham yang Layak Dicermati
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan koreksi pada perdagangan Senin (5/10/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan koreksi pada perdagangan Senin (5/10/2026). Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup menguat 0,46 persen ke level 6.036 dan disertai volume perdagangan yang tinggi.

Tim Riset MNC Sekuritas mencatat secara mingguan IHSG terkoreksi 3,28 persen dan telah berada di bawah level moving average (MA) 20 mingguan.

Secara teknikal, MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (y). Kondisi tersebut membuat investor perlu mencermati area koreksi IHSG berikutnya.

“Kami memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y). Cermati area koreksi yang dapat kami perkirakan di rentang 5.850-5.911,” tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Minggu (4/10/2026).

Untuk level resistance, IHSG berada di 6.187 dan 6.297. Sementara itu, level support IHSG berada di 5.949 dan 5.872. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan sebagai berikut:
DOOH - Buy on Weakness

DOOH menguat 5,78 persen ke level 366 dan disertai volume perdagangan yang tinggi. Namun, penguatannya tertahan oleh MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi DOOH sedang berada pada bagian dari wave (B) dari wave [B].

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