IHSG Awal Pekan Dibuka Naik ke Level 6.055

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini dibuka menguat pada perdagangan Senin (5/10/2026).

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini dibuka menguat pada perdagangan Senin (5/10/2026). Indeks saham naik 0,30 persen ke level 6.055.

Volume transaksi tercatat mencapai 2,4 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp168 miliar. Sementara itu, frekuensi perdagangan mencapai sekitar 33 ribu kali transaksi.

Sebanyak 255 saham menguat, 99 saham melemah, dan 609 saham lainnya stagnan. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10,6 triliun.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, Pembangunan Graha Lestari Indah (PGLI) memimpin dengan penguatan 12,78 persen. Selanjutnya, Rockfields PropertI Indonesia (ROCK) naik 11,82 persen, sedangkan Agung Semesta Sejahtera (TARA) menguat 11,76 persen.

Di sisi lain, tiga saham yang mencatatkan penurunan terbesar atau top losers dipimpin Fortune Indonesia (FORU) yang melemah 14,72 persen. Berikutnya, FKS Multi Agro (FISH) turun 5,79 persen dan Bhakti Agung Propertindo (BAPI) terkoreksi 5,26 persen.