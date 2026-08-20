IHSG Hari Ini Ditutup Melesat 170 Poin ke 6.501

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berakhir meroket. IHSG naik 107,46 poin atau 1,68 persen ke level 6.501.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (20/8/2026), terdapat 480 saham menguat, 196 saham melemah dan 287 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,9 triliun dari 41,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,80 persen 638, indeks JII naii 2,45 persen 390, indeks IDX30 naik 1,52 persen 356 dan indeks MNC36 naik 1,71 persen 275.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona hijau yaitu ada energi, konsumer siklikal, industri, konsumer non siklikal, transportasi, infrastruktur, properti, teknologi, kesehatan, keuangan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) naik 31,25 persen ke Rp84, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 25 persen ke Rp775, dan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) naik 24,85 persen ke Rp206.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) turun 12,53 ke Rp3.490, PT Lavender Bina Cendikia Tbk (BMBL) turun 10 persen ke Rp27, dan PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) turun 9,82 persen di Rp294.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.