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IHSG Bangkit dari Zona Merah, Naik 1,16 Persen ke Level 6.468 Pagi Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |09:31 WIB
IHSG Bangkit dari Zona Merah, Naik 1,16 Persen ke Level 6.468 Pagi Ini
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (20/8/2026). Setelah sebelumnya berada di zona merah, pagi ini IHSG melesat 1,16 persen ke level 6.468.

Mayoritas indeks juga mengalami penguatan. LQ45 naik 1,24 persen menjadi 635,252. IDXLQ45LCL naik 1,00 persen menjadi 93,180. IDX30 naik 0,92 persen menjadi 354,176. IDX80 naik 1,43 persen menjadi 95,567.

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG turun 55,70 poin atau 0,86 persen ke level 6.394.

Pada penutupan perdagangan Rabu (19/8/2026), terdapat 257 saham menguat, 379 saham melemah, dan 327 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 34,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,56 persen ke level 627, indeks JII melemah 0,83 persen ke level 380, indeks IDX30 melemah 0,44 persen ke level 350, dan indeks MNC36 melemah 0,58 persen ke level 271.

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